ERSTEIN (Bas-Rhin), 22 nov 2004 (AFP) - Un bassin de rétention de 600

hectares aménagé sur l'ancienne frange alluviale du Rhin à Erstein, destiné à

écrêter la pointe des crues extrêmes du fleuve et à renforcer la protection

des populations en aval, a été inauguré lundi, a constaté une journaliste de

l'AFP.

Le polder d'Erstein, qui conjugue prévention des inondations et restauration de l'environnement, peut stocker jusqu'à 7,8 millions de m3 d'eau en moins de 15 heures en cas de crues du Rhin supérieur, ont indiqué les Voies navigables de France (VNF), maître d'ouvrage de l'installation. Un essai de mise en eau du polder avait été effectué avec succès du 15 au 21 janvier dernier alors que le débit du Rhin avait dépassé les 2.000 m3/s.

Il avait permis de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages -deux prises d'eau sur le Rhin, deux ouvrages de vidange, des digues et une station de pompage- et de valider les modalités d'évacuation des personnes présentes sur le site.

Le suivi scientifique a montré qu'aucune mortalité importante de gros gibier n'était à déplorer et que les eaux déversées dans le polder n'avaient entraîné aucune pollution. Un programme de submersions légères et régulières du site et de redynamisation des cours d'eau doit permettre de préparer l'écosystème à des rétentions plus importantes et de contribuer à la restauration du milieu alluvial typique. Le coût de l'installation s'est élevé à 25 millions d'euros et a été intégralement financé par l'Allemagne, selon VNF.