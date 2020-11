ARLES (Bouches-du-Rhône), 29 oct 2004 (AFP) - L'Etat et ses établissements

publics ont programmé 19,8 MEUR de financement d'ici fin 2004 pour réparer les

dégâts occasionnés aux digues par les crues du Rhône en décembre 2003, a

indiqué vendredi le préfet coordinateur du bassin Rhône-Méditerranée,

Jean-Pierre Lacroix.

M. Lacroix, préfet de la région Rhône-Alpes, s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion avec les élus du delta du Rhône, destinée à les informer de l'état d'avancement de la mission interrégionale sur les inondations que lui avait confiée le Premier ministre en janvier.

L'Etat a programmé 7 MEUR de subventions, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse a mobilisé 4 MEUR d'aides et Voies navigables de France a financé les opérations de réparation des quais d'Arles et de digues pour 2,4 MEUR, a déclaré le préfet.

"Au total, 13,4 MEUR ont été programmés et 6,4 MEUR de subventions complémentaires sont prêts à être programmés (...), ce qui portera à 19,8 MEUR les financements de l'Etat et ses établissements publics", a ajouté M. Lacroix. Il a précisé qu'avec les financements des différentes collectivités territoriales, un total de 55 millions d'euros serait consacré aux travaux dans les départements de l'Ardèche, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Gard et de la Drôme.

Le préfet a également rappelé la mise en place d'un "vaste dispositif de concertation pour une stratégie globale" via un comité de pilotage réunissant notamment les présidents des trois conseils régionaux concernés (PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes) et les maires de grandes communes comme Arles ou Avignon. La zone a été découpée en trois parties, Rhône Amont (de la frontière suisse au sud de Lyon), Rhône Moyen (du sud de Lyon au sud de Montélimar) et Rhône Aval (delta), chacune étant pilotée par un comité territorial. Les inondations de décembre 2003 avait fait six morts et des milliers de sinistrés.