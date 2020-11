MONTPELLIER, 23 sept (AFP) - Le secrétaire d'Etat au Logement Marc-Philippe

Daubresse a assuré jeudi que le gouvernement allait offrir "le même produit"

aux ménages avec le dispositif qui vient remplacer le prêt à taux zéro.

"Nous offrons le même produit, à l'intérieur du moteur on a bidouillé un truc compliqué, je ne dis pas le contraire, mais le véhicule marche", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la fin du congrès de l'Union sociale de l'habitat (USH), qui fédère l'ensemble des organismes HLM. "Nous ne supprimons par le prêt à taux zéro et je défie quiconque de me montrer le contraire", s'est-il emporté. Dans le cadre du budget 2005, le prêt à taux zéro sera remplacé par un crédit d'impôt au profit des établissements financiers qui le répercuteront ensuite sur les futurs accédants à la propriété.

"Quand je remplace une 307 par une 307 turbo, c'est toujours une 307", a lancé M. Daubresse, en répétant que l'objectif était que le nouveau système soit plus social, plus familial et ouvert à l'immobilier ancien. Il a assuré que pour un ménage avec un enfant à Paris, le prêt à taux zéro représentait 22.900 euros et qu'avec le nouveau dispositif, l'apport serait de 24.250 euros.