SONGDO (Corée du Sud), 11 nov (AFP) - Les travaux de construction d'une

ville nouvelle à l'ouest de Séoul, ont débuté jeudi avec l'ambition d'édifier

un "Manhattan de l'Orient" pour 20 milliards de dollars d'ici dix ans.

Le creusement des fondations d'un centre de convention d'un coût de 125

millions de dollars a commencé, première étape d'une création à partir de rien

entreprise par Gale International Korea, une joint venture entre

l'entrepreneur américain du bâtiment Gale International et le sidérurgiste

sud-coréen POSCO.

La ville doit pousser à Songdo, à 65 km à l'ouest de Séoul sur un terrain conquis sur la mer décrété zone économique spéciale par une loi votée en août 2003. La ville sera proche du l'aéroport international de Séoul, à Incheon. "En 2008 quand le centre des congrès sera en place, Songdo sera une ville confortable, mieux que Manhattan", a dit le vice-premier ministre et ministre des Finances Lee Hun-Jai lors d'une cérémonie.

Etablie sur une zone triangulaire de 600 hectares sur la cote ouest, Songdo New City se veut le futur siège régional de multinationales et doit aussi accueillir des boutiques, 1.200 chambres d'hotel, 2.300 appartements et un Northeast Asia World Trade Center de 65 étages.

Les promoteurs vont valoir que la ville nouvelle sera à 300 km de la Chine, deux heures d'avion de Pékin, Tianjin ou Shanghai et une heure et quart de Fukuoka, au Japon. Le maire d'Inchéon, Ahn Sang-Soo, a estimé que Songdo "sera un endroit idéal pour les multinationales en terme de gestion de risque car les relations politiques entre la Chine et les Etats-Unis peuvent se tendre dans l'avenir".