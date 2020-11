MADRID, 14 nov (AFP) - Le ministère espagnol de l'équipement a annoncé

dimanche le début des travaux de construction de l'axe ferroviaire à grande

vitesse franco-espagnol entre Perpignan et Figueras, qui permettra la liaison

TGV Montpellier-Barcelone.

Ces travaux confiés au concessionnaire TEP, composé des sociétés Cobra, Dragados, Eiffage et TP-Forclum, auront un coût total estimé de 952 millions d'euros hors impôts, selon un communiqué du ministère espagnol. La mise en service de cette ligne est prévue en février 2009, dans le délai de 60 mois prévu à la signature le 17 février dernier du contrat entre les gouvernements français et espagnols et TEP, est-il précisé.

Ce projet prévoit la construction d'une ligne à haute vitesse de 44,4 kilomètres entre Perpignan (sud-est de la France) et Figueras (nord-est de l'Espagne), qui assurera à terme la liaison entre Montpellier et Barcelone. Le tronçon Perpignan-Figueras, destiné au transport de voyageurs et de marchandises, s'inscrit dans le cadre du programme de lignes à grande vitesse Sud Europe. Il permettra de relier les réseaux à grande vitesse espagnols au reste de l'Europe, souligne le communiqué.

Le tronçon Perpignan-Figuera a été tracé suivant des paramètres qui permettront aux trains de circuler à une vitesse maximum de 350 km/h et minimum de 120 km/h. Les travaux incluent le creusage d'un tunnel de 8.3 km au Perthus, à la frontière franco-espagnole, composé de deux tubes, et la construction de neuf viaducs. Sur les 44,4 km du tracé de ce tronçon, 19,8 km sont situés en Espagne et 24,6 en France.