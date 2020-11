STRASBOURG, 3 sept 2004 (AFP) - Le ministre de l'Equipement, des transports et de l'aménagement du territoire Gilles de Robien s'est engagé vendredi à Strasbourg à démarrer "dès 2008" les travaux pour la deuxième phase du TGV-Est qui mettra Strasbourg à une heure cinquante de Paris. "C'est difficile mais possible, ce sera donc notre objectif voire notre défi. Je vous confirme que le ministère est mobilisé pour respecter ces délais et qu'il tiendra cette date", a lancé le ministre devant un parterre d'élus locaux réunis à l'occasion de l'inauguration de la Foire européenne de Strasbourg. Il a précisé qu'il avait confié "le 26 juillet une mission au Conseil général des Ponts et chaussées".

"Elle devra réunir avant la fin de l'année les financements nécessaires à minima aux acquisitions foncières en Moselle et aux études et travaux préparatoires pour pouvoir lancer les travaux selon le scénario de calendrier retenu" puis "dégager un consensus sur les clés de financements et réunir les financement nécessaires à l'intégralité des travaux de la seconde phase", a-t-il ajouté. La première phase de la ligne à grande vitesse est-européenne commencée en 2002, et qui est actuellement le plus grand chantier de France, long de 300 kilomètres, doit être livrée en 2007 et relier Paris à Strasbourg en 2H20.

Redacteur