NEW YORK, 26 sept (AFP) - Marvin Davis, magnat américain du pétrole et de

l'immmobilier, ancien propriétaire des studios de cinéma Fox, est décédé

samedi à l'âge de 79 ans à son domicile de Beverly Hills en Californie

(ouest), rapporte dimanche le New York Times.

Marvin Davis, qui avait racheté la Twentieth Century Fox en 1981 avant de la revendre en 1985 à Rupert Murdoch (groupe News Corp), avait encore fait les gros titres à la rubrique médias fin 2002, en se déclarant candidat à la reprise des activités de divertissement aux Etats-Unis du groupe français Vivendi Universal.

Son offre, parmi six autres à l'époque, avait été écartée en juillet 2003 et VU avait finalement décidé quelques mois plus tard de faire affaire avec la chaîne de télévision américaine NBC (General Electric). Après avoir fait fortune dans l'exploitation pétrolière, profitant de la réussite de l'entreprise familiale dans le Colorado, Marvin Davis s'était reconverti dans le divertissement et l'immobilier dans les années 80, se mettant toujours en quête de bonnes opportunités d'investissements temporaires.

Outre les studios hollywoodiens de la Fox, l'hommes d'affaires a été propriétaire de la Pebble Beach Company en Californie et d'une autre société de promotion immobilière exploitant la célèbre station de ski d'Aspen (Colorado). En 2004, le magazine Forbes l'a classé au 30ème rang des plus grosses fortunes américaines, avec une richesse estimée à 5,8 milliards de dollars, rappelle le New York Times. Marvin Davis était né le 31 août 1925 à Newark (New Jersey), près de New York, d'un père d'origine londonienne.

Il est décédé samedi de causes naturelles, souffrant de longue date de certains effets indirects de l'obésité comme les troubles cardiaques, selon son entourage cité dimanche dans l'édition électronique du quotidien new-yorkais. Il laisse une épouse et cinq enfants.