PARIS, 7 oct 2004 (AFP) - La Confédération de la consommation, du logement

et du cadre de vie (CLCV) a estimé jeudi que le décret sur la modernisation et

la rénovation des ascenseurs est "un cadeau" fait aux ascensoristes et déplore

que rien ne soit prévu quant au coût financier des mesures qu'il impose.

La rénovation du parc de 430.000 ascenseurs, qui est à la charge des propriétaires, se chiffre à quatre milliards d'euros et sera réalisée progressivement jusqu'en 2018. Le décret d'application de la loi de juillet 2003, qui prévoyait dans son principe la rénovation du parc d'ascenseurs français réputé le plus vétuste d'Europe, a été publié le 9 septembre dernier. "Ce décret apparaît comme un cadeau effectué aux ascensoristes", dont "l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices", estime la CLCV dans un communiqué. Malgré les obligations déjà existantes sur l'exploitation et l'entretien des ascenseurs, "force est de constater que, dans le cadre de leur contrat d'entretien, les ascensoristes n'ont pas toujours respecté leurs obligations avec diligence", explique-t-elle. La CLCV déplore en outre que rien ne soit prévu sur "le coût financier supporté par les propriétaires et sur d'éventuelles aides fiscales" pour accompagner ces mesures qui pourraient "mettre au bord du gouffre certaines copropriétés souffrant déjà de difficultés financières".

