BORDEAUX, 25 mars 2005 (AFP) - La préfecture de la Charente a annoncé

vendredi au cours d'une conférence de presse des restrictions d'eau

exceptionnelles liées au déficit pluviométrique et au faible niveau des

réserves.

Le préfet de la Charente, qui juge la situation "préoccupante", a annoncé que l'irrigation sera interdite dans tout le département pour quinze jours à partir du 1er avril, avec prolongation possible si la situation perdure.

L'arrosage des terrains de sport, des espaces verts, le lavage des véhicules hors installations professionnelles, le remplissage des piscines et des étangs privés, les vidanges de plans d'eau et le nettoyage des réservoirs seront également interdits à compter du 1er avril.

Les restrictions de prélèvements pour l'agriculture seront par ailleurs renforcées du 1er avril au 31 mai. Face aux risques d'incendies - 52 feux de végétaux contre 25 en 2004 et 31 au cours des quinze derniers jours -, la Charente est placée depuis trois semaines en risque sévère. Ecobuages et feux de plein air sont interdits. Le Conseil général de la Charente a, pour sa part, suspendu le concours des villes et villages fleuris auquel participe d'ordinaire près de la moitié des communes du département.

Selon Météo France Cognac, la Charente a connu en 2004 l'année la plus sèche depuis 1961 et enregistre, depuis septembre, un déficit pluviométrique de 50 %. Les nappes phréatiques au plus bas depuis une quinzaine d'années, les captages d'eau potable - pour certains placés en zone de vigilance - et les retenues d'eau destinées à soutenir le débit du fleuve sont aussi déficitaires.

Le département voisin de Charente-Maritime a également adopté jeudi des mesures de restrictions d'eau dans neuf communes.