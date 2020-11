PARIS, 31 août 2005 (AFP) - Bertrand Delanoë, maire PS de Paris, a estimé à propos des incendies d'immeubles vétustes ou insalubres à Paris que "chacun doit prendre la mesure de ses responsabilités" et qu'il convient que soit "partagé réellement l'effort".

Dans une tribune dans le Monde daté de jeudi, M. Delanoë remarque que l'Etat consacre seulement "sept millions d'euros annuels" à l'action contre l'insalubrité dans toute la France, contre un budget pour la ville de Paris de 152 millions d'euros sur six ans.

Pour lui, l'actuel plan de cohésion sociale, qui "ne prévoit que 360 millions d'euros pour construire officiellement 90.000 logements chaque année, ne dit pas la vérité", puisqu'"en ne consacrant que 4.000 euros en moyenne à chaque logement il ne peut atteindre ses objectifs". "Pour produire annuellement 100.000 logements sociaux - objectif minimal à viser - ce sont deux milliards d'euros qu'il faut impérativement mobiliser", estime le maire.

Evoquant "des décennies d'inaction et d'indifférence", il rappelle le bilan de la droite à la mairie : "là où nous réhabilitons plus de 1.000 immeubles, nos précédesseurs en ont traité seulement 17 entre 1995 et 2001", alors même que la crise "s'exprimait dans toute son ampleur". En ce qui concerne le logement social, avec 4.000 unités supplémentaires chaque année, c'est "un quasi triplement par rapport à l'action de l'ancienne municipalité", souligne M. Delanoë.

Il note à cet égard qu'"un tiers" des communes ne respectent pas la loi SRU obligeant chacune à réaliser 20% de logements sociaux, en pointant des sanctions "dérisoires" de 150 euros par logement. Il redemande la convocation d'une conférence régionale sur l'hébergement d'urgence, pour mieux répartir les structures sur l'ensemble de l'Ile-de-France, estimant enfin que les réquisitions, même si "elles ne constituent pas l'alpha et l'omega", représenteraient "un acte symboliquement fort".