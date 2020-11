PARIS, 31 août 2005 (AFP) - Le maire de Paris Bertrand Delanoë a affirmé, mercredi, que lorsque l'"impératif de sécurité" impose la fermeture d'un immeuble, "l'hébergement devra être garanti", demandant que soit recensées et mobilisées "dès maintenant" toutes les possibilités d'accueil d'urgence.

Considérant que "la sécurité des personnes est une priorité absolue", le maire estime dans un communiqué que "la solidarité et la synergie entre l'Etat et les collectivités sont indispensables". Les services techniques de la ville avec ceux de la Préfecture de Police examineront donc "les conditions de sécurité de chacun des immeubles qu'elle a recensés depuis 2001 et sur lesquels elle travaille", indique le texte.

A cette occasion, "sera établie la liste précise des dispositifs techniques (détecteurs d'incendie, extincteurs, moyens d'évacuation extérieurs, information des occupants) susceptibles de renforcer en urgence la sécurité de ces lieux".

"Lorsque cet impératif de sécurité imposera la fermeture d'un immeuble, l'hébergement devra alors être garanti", dit le maire, estimant qu'il est "nécessaire de recenser et de mobiliser dès à présent toutes les possibilités d'accueil d'urgence, en partageant un effort aujourd'hui très inégalement réparti".

Précisément, la Ville de Paris souhaite "que tous les immeubles vacants appartenant à des administrations et à des entreprises publiques soient consacrés à cette priorité". Elle demande aussi "que toutes les communes d'Ile-de-France, notamment celles qui n'appliquent pas la loi sur la construction de logements sociaux, s'associent impérativement à cet effort".

Quant aux immeubles libérés pour des raisons de sécurité, "ils devront être réhabilités puis réaffectés au logement social, et non livrés à la spéculation immobilière", souligne la mairie.