BESANÇON, 24 sept 2005 (AFP) - Des dizaines d'élus de Franche-Comté, dont le président de cette région Raymond Forni (PS), se sont rassemblés samedi dans le Doubs pour demander "la réalisation intégrale du contournement routier" de Besançon, a-t-on appris auprès des gendarmes et du maire de la ville.

Les élus - une soixantaine selon la gendarmerie, 150 selon le maire Jean-Louis Fousseret (PS) - se sont retrouvés dans l'après-midi à Beure, près de Besançon, sur le pont de franchissement de la RN 83, pour une "manifestation consensuelle" lors de l'ouverture au public d'un chantier de voie.

Ces élus, toutes tendances politiques confondues selon le maire de Besançon, se disent "préoccupés face aux incertitudes nées de la réactualisation des engagements financiers de l'Etat en matière d'infrastructures de déplacement sur notre territoire", selon les termes d'un communiqué diffusé à la presse.

"Le contournement routier de Besançon devait être achevé en 2005, et il manque 144 millions d'euros pour le terminer", a indiqué à l'AFP M. Fousseret, également président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB), soulignant qu'il s'agit d'"un axe routier indispensable au développement" de sa ville et de la Franche-Comté. "Nos démarches auprès du Premier ministre et des ministres en charge de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement ou de l'Intérieur sont restées vaines", a-t-il ajouté, demandant à l'Etat d'"assumer ses engagements".