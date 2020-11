SOFIA, 29 mars 2005 (AFP) - Une joint venture de compagnies portugaises et

bulgares a signé mardi un contrat de construction partielle, de réparation et

d'exploitation pendant 35 ans de la première autoroute qui traversera la

Bulgarie de l'ouest à l'est.

"Dans cinq ans, la Bulgarie aura sa première autoroute de la frontière serbe à la Mer noire", a déclaré le ministre du Développement régional Valentin Tserovski.

"Trakia Highway AD", une entreprise commune constituée de deux compagnies d'Etat bulgares, "Highways" AD and "Technoexportstroy" et des sociétés portugaises MSF, Lena, et Somague, doit réparer l'autoroute existante et en achever la construction sur une tranche de 140 km à l'est et de 48 km entre Sofia et le poste-frontière bulgaro-serbe de Kalotina. La longueur totale de l'autoroute sera de 443 km.

Le montant du projet qui doit être terminé en 2009, est estimé à 720 millions d'euros, a indiqué M. Tserovski.

La Bulgarie s'est engagée à investir 168 millions d'euros. Un accord avec les banques qui octroieront des crédits doit être signé dans les trois prochains mois, a indiqué le ministre.

La presse bulgare a cité Credit Suisse First Boston et la banque italienne Banco Santo Spirito comme financiers probables de ce projet.

Au Parlement bulgare, l'opposition a accusé le gouvernement d'avoir "violé la loi" car les sociétés portugaises ont été choisies sans offre publique, et a réclamé la démission de M. Tserovski.

Un autre sujet de critique ont été les taxes d'autoroute qui doivent s'élever à 2,5 centimes d'euro par kilomètre. Des députés conservateurs ont qualifié cette somme d'"élevée et jamais vue en Europe".