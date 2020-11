CARPENTRAS (Vaucluse), 26 juil 2004 (AFP) - Un incendie a ravagé lundi

après-midi deux entrepôts et une maison, dans une zone industrielle de

Carpentras (Vaucluse), entraînant l'évacuation d'une centaine de personnes, a constaté un correspondant de l'AFP.



Le feu, "qui ne progresse plus" selon les pompiers, n'a fait aucune victime. Vers 14H00, un feu de broussailles s'est déclenché à proximité d'une zone industrielle dans le sud-est de Carpentras. Il s'est ensuite propagé dans un entrepôt d'une usine de produits agricoles, "Comptoir agricole du Sud Est", avant d'atteindre un autre entrepôt abritant l'usine des "Plâtres Lafarge", ont précisé les pompiers.

Les habitants d'une maison située à l'intérieur de la zone industrielle, elle aussi ravagée par le feu, ont été évacués à temps, ainsi qu'une centaine de personnes travaillant dans les usines de la partie sud de la zone industrielle.

Plusieurs petites explosions ont été entendues pendant près de trois quarts d'heure aux alentours, "probablement des bouteilles de gaz", selon les pompiers.

Une centaine de gendarmes, pompiers et policiers se trouvaient sur place, assistés par un hélicoptère et un avion d'observation. Les hélicoptères bombardiers d'eau ont tenté d'intervenir, "mais comme c'est une zone semi-urbaine, ils ont dû rebrousser chemin", a précisé le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).