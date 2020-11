BANJA LUKA (Bosnie-Herzégovine), 25 nov (AFP) - Deux compagnies serbe et

slovène ont obtenu une concession conjointe pour la construction et

l'exploitation d'une centrale hydroélectrique en territoires serbes de Bosnie,

un projet d'un montant de 164,7 millions d'euros, a indiqué jeudi le

gouvernement serbe bosniaque.

Les sociétés Gradjevinar de Kraljevo (Serbie) et Vijadukt de Portoroz (Slovénie) ont obtenu une concession d'une durée de 30 ans pour construire et exploiter la centrale hydroélectrique qui sera implantée sur la rivière Vrbas (nord-ouest de la Bosnie), a indiqué le gouvernement dans un communiqué. La réalisation du projet sera financée par une société allemande, la MBB basée à Munich, a-t-on ajouté de même source.

Un représentant de MBB, Hans Smitz, a déclaré que "la construction de cette centrale allait créer des emplois qui vont profiter à la la main d'oeuvre locale", selon le communiqué. Le ministre serbe bosniaque de l'Economie, de l'Energie et du Développement, Djordje Lajsic, a de son côté précisé que ce projet procurera un emploi à plus de 2.000 ouvriers durant la phase de construction. Dévastée par la guerre, l'économie bosniaque a du mal à redémarrer et survit grâce la communauté internationale qui y a injecté plus de 5 milliards de dollars.

Le chômage touche plus de 40% de la population alors que 20% des Bosniaques vivent en-dessous du seuil de pauvreté.