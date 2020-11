LONDRES, 3 août 2005 (AFP) - Deux gros actionnaires du groupe britannique BPB, l'assureur Standard Life et le fonds Insight Investment, soutiennent le rejet de l'offre de rachat lancée par le français Saint-Gobain, a-t-on appris mercredi auprès d'eux.

"Nous soutenons la décision de la direction de BPB de rejeter l'offre en numéraire de Saint-Gobain", a indiqué un porte-parole de Standard Life à l'AFP. Johan Bearman, responsable de l'investissement sur le marché britannique des actions chez Insight Investment, a fait de même. "Nous avons travaillé sur ce que nous pensons être la valeur de BPB, ainsi que sur leur valeur pour Saint-Gobain et sur combien Saint-Gobain peut payer, et nous pensons que c'est beaucoup plus que 720 pence", a-t-il déclaré.

Standard Life détient un peu plus de 5% de BPB et le fonds Insight Investment un peu moins. Le groupe français Saint-Gobain a lancé formellement mercredi son offre publique d'achat sur le plâtrier BPB, à 720 pence par action en numéraire, un prix "juste" selon lui, mais jugé encore insuffisant par le britannique qui l'a immédiatement rejeté, après avoir déjà écarté une première offre à 675 pence.

L'action BPB a fini en hausse de 3,67% à 734 pence à la Bourse de Londres, dans la perspective d'une éventuelle bataille boursière.