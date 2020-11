PARIS, 3 août 2004 (AFP) - Deux groupements d'entreprises ont été désignés

le 26 juillet par le ministère de la Justice pour réaliser sept établissements pénitentiaires pour mineurs prévus par la loi Perben de septembre 2002, a annoncé mardi la Chancellerie dans un communiqué.



Ces établissements de conception nouvelle devraient être livrés à partir de fin 2006, ont indiqué le ministère de la Justice et l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la Justice (AMOTMJ).

Les établissements de Quievrechain (Valenciennes), Chauconin (près de Meaux, Seine-et-Marne), Meyzieu (Lyon) seront réalisés par un groupement constitué autour du groupe Dumez, associé à l'architecte Pierre Vurpas, et du bureau technique Technip TPS.

Le groupement formé de l'entreprise Léon Grosse et de l'architecte Adrien Fainsilber contruira les établissements de Lavaur (Tarn), Porcheville (Yvelines), Orvault (près de Nantes) et Marseille.

D'une capacité de 60 places, ces prisons inédites seront spécialement conçues pour l'accueil des mineurs et devront répondre à deux objectifs, selon le ministère et l'AMOTMJ: "la séparation des détenus majeurs et des mineurs et le développement d'un programme éducatif (...), préalable à leur réinsertion dans la société".