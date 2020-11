FRANCFORT (Allemagne), 15 oct (AFP) - Le groupe de BTP allemand Hochtief et

la société d'investissements publique allemande DEG ont obtenu la concession

pendant vingt ans de l'aéroport Mère Teresa de Tirana, qui passe ainsi sous

contrôle privé, a annoncé vendredi Hochtief dans un communiqué.

Le chancelier allemand Gerhard Schroeder s'était lui-même activement impliqué dans les négociations, a indiqué une source proche du dossier. Une fois l'accord ratifié par le parlement albanais, l'aéroport doit passer dès cet hiver sous contrôle privé, a précisé Hochtief, qui prendra la direction des opérations. L'infrastructure sera gérée par un consortium formé du numéro un du bâtiment allemand (47%), de la DEG (31,7%) et d'un troisième investisseur, le Albanian American Enterprise Fund (21,3%).

Les membres du consortium se partageront les recettes générées par l'aéroport, qui reçoit en moyenne 600.000 passagers par an, et verseront en contrepartie des droits de concession à l'Etat albanais.

Hochtief a déjà des participations dans les aéroports d'Athènes, Duesseldorf, Hambourg et Sydney. Il lorgne actuellement sur ceux de Bombay et New Dehli, pour lesquels il est en concurrence notamment avec le français Aéroports de Paris, et le gestionnaire de l'aéroport de Francfort (Fraport).