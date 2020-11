MONTPELLIER, 30 sept 2005 (AFP) - Le ministre de l'Agriculture Dominique Bussereau, en visite à Saint-Chely d'Apcher (Lozère) pour un colloque sur la ruralité, a indiqué que "80% des décrets d'application" de la loi sur le développement des territoires ruraux du 10 février 2005 étaient "prêts".

"80% des 85 décrets d'application de la loi sont prêts et soumis à la consultation du Conseil d'Etat", a indiqué le ministre, qui intervenait dans le cadre d'un colloque sur le thème "les territoires ruraux et le défi de l'attractivité", suivi par 700 participants. "Sept décrets sont bouclés et soumis à la signature du ministre et sept autres vont l'être prochainement", notamment "celui portant sur les zones de revitalisation rurale (ZRR) qui sera signé avant le 15 octobre", a précisé à l'AFP Pierre Morel-à-l'Huissier, député UMP de la Lozère et coordonnateur du colloque.

"La Lozère est entièrement classée en ZRR depuis 1996", un dispositif qui "permet de bénéficier d'avantages fiscaux ou sociaux en faveur de la création d'entreprises, de la construction ou de la rénovation d'immobilier d'entreprises, du logement locatif", a rappelé M. Bussereau. Le ministre a reçu des représentants de la Confédération paysanne, de la Coordination rurale et du Conseil de l'agriculture lozérienne, les assurant notamment de son soutien sur l'aide pour les bâtiments d'élevage. Quelque 2,7 millions d'euros manquent dans l'enveloppe allouée à ce département par rapport aux demandes.

Entre 200 et 300 personnes s'étaient rassemblées à l'appel de la CGT devant la gare pour "défendre les transports et les services publics". Plusieurs banderoles, disposées dans la ville, indiquaient: "les vaches mangent plus d'euros qu'elles ne produisent" ou "la ruralité, c'est d'abord l'agriculture".