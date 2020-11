PARIS, 12 déc 2004 (AFP) - Domus, le centre commercial géant dédié à

l'équipement de la maison en cours de construction à Rosny-sous-Bois

(Seine-Saint-Denis), est déjà à moitié sorti de terre et près des trois-quarts

de sa surface commerciale sont déjà réservés par diverses enseignes.

Cette opération, confiée au groupe Bouygues, constitue l'un des plus gros chantiers jamais réalisés en Ile-de-France. "Un bâtiment de 400 mètres de long, et de 100 mètres de large, il y en a pas beaucoup en France", a fait remarquer Ivan Pacholarz, directeur du chantier, lors d'une visite de presse vendredi.

Installé tout près du centre commercial de Rosny 2, cerné par les barres HLM, ce bâtiment en forme de paquebot --prévu en brun-orangé-- doit ouvrir en mars 2006 sur trois étages, avec une centaine d'enseignes.

Son promoteur, le néerlandais MAB, parie sur la réussite en France de ce concept venu des Pays-Bas: un centre commercial uniquement dédié à la maison, allant du jardinage à la cuisine en passant par les canapés et la décoration. Après deux années de déclin, ce secteur est en pleine reprise car, cocooning et 35 heures aidant, les Français consacrent de plus en plus de temps et de moyens à leur intérieur.

Donc "Domus tombe à pic", a commenté l'expert du secteur Christophe Gazel, directeur de l'IPEA (Institut de promotion et d'études de l'ameublement), pour qui ce centre sera "le Faubourg Saint-Antoine des années 2000", en référence à cette rue parisienne auparavant presqu'entièrement consacrée aux boutiques d'ameublement. L'IPEA prévoit d'ailleurs une hausse du marché de l'habitat de 3% cette année et également en 2005, portée par le boom des maisons individuelles et de l'aspiration grandissante à devenir propriétaire.

Outre trois enseignes "locomotives" (les jardineries Truffaut, l'enseigne de meubles Alinea sur 12.000 m2 et le BHV qui y testera un nouveau concept), Domus vient de convaincre le groupe Roche-Bobois, qui y installera plusieurs de ses enseignes (Cuir Center, la Maison Coloniale...) sur 2.500 m2. MAB dit en revanche vouloir éviter les chaînes trop bon marché comme Conforama ou Fly.

Le centre commercial a déjà rempli 70% de ses allées, malgré le pessimisme des experts. "A partir de 70% commercialisés, on sait qu'on peut maintenir le concept", s'est réjoui Pascal Bécaud, directeur des programmes de MAB France, qui fait maintenant la chasse aux enseignes étrangères. La première pierre de Domus a été posée en janvier dernier. Depuis, la centrale à béton installée sur le chantier alimente les camions et les six grues surplombant les dalles, qui s'étendent à un rythme de 1.000 mètres carrés par jour. Actuellement les équipes achèvent le plancher bas du premier étage. Les travaux de terrassements ont duré plus de quatre mois. Près de 63.000 mètres cubes de béton seront déversés au total sur ce terrain occupé auparavant par des jardins familiaux.

MAB envisage déjà d'implanter d'autres Domus en France, au maximum quatre, près des plus grandes villes (Marseille, Lille, Lyon). Mais l'essor du marché de l'habitat intéresse aussi d'autres promoteurs: la Ségécé, leader européen de la gestion de centres commerciaux, a présenté cette semaine son projet de Cité du Meuble et de la Maison, située près de Sénart (Seine-et-Marne), prévue sur 42.000 m2 avec 40 enseignes comme Alinéa, BHV et Boulanger.