NEW YORK, 10 août (AFP) - Donald Trump, le magnat de l'immobilier devenu

vedette de télévision en dispensant sans ménagement des conseils à des

apprentis-patrons, a dû mettre en faillite volontaire ses casinos pour

restructurer une montagne de dettes.



Malgré son image d'homme d'affaires rusé, Donald Trump, qui a semé ses fameux gratte-ciel à New York et ailleurs, n'a pas su surfer sur la vague qui porte actuellement l'industrie du jeu aux Etats-Unis.

La restructuration concerne notamment le Trump Taj Mahal Casino Resort et le Trump Plaza Hotel and Casino à Atlantic City (New Jersey, est) où se pressent les New-yorkais pour assouvir leur soif de machines à sous et autres black-jack, ainsi que trois autres casinos.

Il s'agit pour "The Donald" de restructurer 1,8 milliard de dollars de dettes, au prix toutefois de la perte de contrôle de l'entreprise. Une fois la procédure achevée, l'entreprise devrait avoir 1,25 milliard de dollars de dettes et bénéficier d'une injection de capital frais de 400 millions de dollars.

Trump, qui ne contrôlera plus que 25% de l'entreprise à l'issue de la restructuration, doit lui-même mettre la main au porte-monnaie.

L'empire immobilier du magnat à la flamboyante chevelure rousse et à la mèche figée par de la laque n'est pas concerné par la faillite, étant regroupé dans une entreprise séparée.

L'homme, qui avait déjà défrayé la chronique mondaine ces dernières décennies notamment durant son mariage avec Ivana est devenu une star cette année grâce à l'émission télévisée "The Apprentice".

Chaque semaine, quelque 20 millions de téléspectateurs se sont massés autour du petit écran pour suivre les tribulations d'une équipe d'apprentis-chefs d'entreprise. L'un d'entre eux était éliminé à chaque émission d'un retentissant "Vous êtes virés !" lancé par Trump, qui prenait un malin plaisir à asséner les conseils pour réussir. Des milliers de candidats se sont présentés pour les prochaines saisons.