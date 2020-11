BERLIN, 8 juin 2005 (AFP) - Dresdner Bank, filiale bancaire du géant allemand de l'assurance Allianz, va céder sa participation de 25% dans le capital du deuxième groupe de BTP du pays Bilfinger Berger, a annoncé la banque mardi soir.

Au cours de clôture de Bilfinger Berger mardi les actions valaient quelque 350 millions d'euros. Les banques d'investissement Dresdner Kleinwort Wasserstein et UBS vont placer le paquet de 9,2 millions d'actions auprès d'investisseurs institutionnels dans un futur proche, a précisé Dresdner Bank. Le retrait de son actionnaire principal va faire passer le capital flottant de la société basée à Mannheim (sud) à 100%.

Le secteur allemand du bâtiment semble tout juste émerger de la crise qui l'a touché ces dernières années. Bilfinger Berger, tout comme son principal concurrent Hochtief, se sont récemment montrés plus optimistes sur l'ensemble de l'année après un premier trimestre encourageant.

L'action Bilfinger Berger, cotée au MDax, indice des valeurs moyennes de la bourse de Francfort, s'est appréciée de 33% ces six derniers mois. La cession des parts de Dresdner s'inscrit dans un mouvement plus large de désengagement des groupes financiers allemands, longtemps très liés au secteur industriel national dont il ont accompagné le redémarrage et la croissance après la Deuxième guerre mondiale.

Allianz, Munich Ré et Commerzbank ont ainsi vendu récemment leur part dans le conglomérat MAN.