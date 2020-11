DUBAI, 17 sept 2005 (AFP) - La firme Dubai Aluminium Company Ltd (Dubal) et le géant indien du bâtiment Larsen et Toubro ont signé samedi un contrat de

1,1 milliard de dollars pour un projet d'aluminium en Inde et sont convenus d'investissements ultérieurs de 2,5 mds USD.

"Dubal va investir (...) 1,1 milliard de dollars avec Larsen et Toubro pour exploiter des mines de bauxite et créer une raffinerie d'oxyde d'aluminium d'une capacité opérationnelle de 1,5 million de tonnes par an à la première phase du projet", a déclaré le vice-président de Dubal, Ahmed al-Tayer. Selon lui, le projet sera lancé dans l'Etat d'Orissa, dans l'est de l'Inde, riche en minerais de bauxite. Il devrait être opérationnel au second semestre de 2009. Dubal (étatique) détiendra 74% des parts alors que les 26% restants reviendront à Larsen et Toubro. Les deux partenaires ont en outre signé un mémorandum d'entente pour la seconde phase du projet prévoyant "une augmentation de la production d'oxyde d'aluminium à 3 millions de tonnes par an" et la construction d'une fonderie d'aluminium, a indiqué M. Tayer. Le coût de la deuxième phase est estimé à quelque 2,5 md USD, mais la date de sa réalisation n'a pas été précisée. Le directeur de Larsen et Toubro, A. M. Naik, a indiqué à cette occasion que sa compagnie avait décidé de "travailler étroitement (...) avec les pays du Golfe" et "nous avons fait des Emirats arabes unis notre porte d'entrée au reste du Golfe". "Nous avons remarqué qu'il y a une demande (d'aluminium) sur le marché (mondial) et Dubal a augmenté (sa capacité de production) de 180.000 tonnes au moment de sa création (en 1979) (...) pour atteindre 860.000" tonnes en 2005, a indiqué M. Tayer, faisant état de "plans" pour augmenter davantage cette capacité "dans un proche avenir". Dubal, qui emploie plus de 2.700 ouvriers qualifiés, contribue à hauteur de 6,5% au PIB de Dubaï, l'un des sept membres de la fédération des Emirats arabes unis.

