STOCKHOLM, 7 avr 2005 (AFP) - La Suède pourrait rendre illégal tout contrat public passé avec des sociétés européennes n'ayant pas signé au préalable les conventions collectives du pays, en vue d'éviter le "dumping social", selon un ministre du gouvernement social-démocrate.

"Nous (en Suède) avons une tradition différente de ce qui a cours habituellement plus au sud en Europe (...) Il est extrêmement important que nous montrions que nous pouvons faire respecter les accords collectifs en Suède aussi à l'avenir", a déclaré jeudi à la radio publique suédoise le ministre délégué à l'Economie des communes et des régions et aux Marchés financiers Sven-Erik Oesterberg.

Le ministre était interrogé sur le cas de la société lettone de construction L-P Baltic (Laval un Partneri) qui avait obtenu plusieurs contrats en Suède, dont la construction d'une école à Vaxholm, dans la région de Stockholm.

Le chantier de l'école avait été bloqué pendant plus de trois mois par les syndicats suédois pour obliger l'entreprise à signer la convention collective suédoise de la construction, qui prévoit notamment des salaires bien plus élevés que ceux qui étaient versés à des ouvriers lettons par L-P Baltic.

"A la lumière de ce qui s'est passé, entre autres choses, à Vaxholm, ce problème est devenu très pressant", a estimé M. Oesterberg. En matière de droit social en Suède, les conventions collectives ont force de loi.

Ne voulant pas signer la convention suédoise de la construction, L-P Baltic avait perdu en décembre dernier son procès devant un tribunal suédois du travail.

De guerre lasse, face au blocus, elle avait abandonné le chantier de l'école en février. La filiale qui en était chargée, transformée par la suite en société autonome, a fait récemment faillite.