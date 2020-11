PARIS, 9 sept 2004 (AFP) - Le groupe de construction français Eiffage,

qui achèvera à la fin de l'année le gigantesque chantier

du viaduc de Millau, vise plusieurs contrats dans les autoroutes et des partenariats

public-privé pour des hôpitaux et des prisons, a indiqué

jeudi son PDG, Jean-François Roverato.

Au cours d'une réunion de présentation des résultats d'Eiffage au premier semestre, M. Roverato a en revanche exclu toute grosse opération de croissance externe avant l'année prochaine. "Il n'y a aucune négociation en cours en vue d'une grosse acquisition. Nous en avons les moyens et le goût, notamment dans l'installation électrique, mais ce ne sera pas d'actualité avant le printemps 2005", a-t-il expliqué.

Après le viaduc de Millau, qui doit être inauguré à la mi-décembre, Eiffage compte se consacrer en priorité aux autoroutes et a déposé des offres pour plusieurs chantiers, notamment celui de l'A19 (Partenay-Courtenay), de l'A41 (Genève-Annecy), du contournement d'Anvers ainsi que pour plusieurs projets dans le nord de l'Italie, a poursuivi le patron d'Eiffage. "Nous nous intéressons également au plus haut point à toute forme de partenariat public-privé. Nous sommes déjà partenaires avec la Caisse des dépôts pour le CHU de Caen. Nous serons candidat à d'autres partenariats dans les domaines hospitalier et des prisons", a ajouté M. Roverato, en rappelant qu'Eiffage achève actuellement le chantier de la prison de Sequedin (Nord).

"Avec l'achèvement de Millau s'ouvre une période où nous pourrons faire non pas du financement de projets mais du financement d'ouvrages", a expliqué le PDG en indiquant qu'Eiffage dispose présentement d'un milliard d'euros pour réaliser des investissements. M. Roverato a minimisé l'importance de la dégringolade du titre Eiffage jeudi à la bourse de Paris, attribuant cette chute à des prises de bénéfices. "Depuis le 1er janvier nous restons en hausse de plus de 50%. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel", a-t-il philosophé.