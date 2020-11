PARIS, 15 fév 2005 (AFP) - Les groupes français Eiffage et espagnol ACS ont

annoncé mardi la signature, avec cinq banques, d'un accord de financement de

532 millions d'euros pour construire la ligne ferroviaire à grande vitesse

entre Perpignan (sud-est de la France) et Figueras (nord-est de l'Espagne).

Ce financement s'ajoutera aux 540 millions d'euros de subventions des deux Etats et aux 100 millions d'euros de fonds propres mis en place à parité par Eiffage et ACS, ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

L'accord a été conclu entre TP Ferro, consortium dont Eiffage et ACS sont les actionnaires à parité, et avec les banques Banesto, BBVA, Caja Madrid, ING et Royal Bank of Scotland, précise le communiqué.

"Les 532 millions d'euros sont constitués pour l'essentiel d'une dette senior de 410 millions d'euros d'une maturité globale de 35 ans, avec un engagement de refinancement par les banques en 2015", indique ce communiqué.

Long de 44,5 km, le tronçon Perpignan-Figueras fait partie de la future ligne à grande vitesse qui doit relier Montpellier à Barcelone en 2009. Les travaux ont débuté en novembre dernier avec le creusement d'une galerie de reconnaissance du tunnel international du Perthus, le creusement du tunnel proprement dit devant démarrer l'été prochain.