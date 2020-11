PARIS, 22 mars 2005 (AFP) - Le placement auprès d'investisseurs institutionnels de la part de 19% de BNP Paribas dans le capital d'Eiffage s'est fait au prix de 91 euros, ont indiqué mardi plusieurs courtiers parisiens.

Ce prix valorise à 515,06 millions d'euros la part de BNP Paribas (5,66 millions de titres). La banque BNP Paribas avait indiqué mardi matin qu'elle allait céder l'intégralité de sa participation de 19% dans le capital du groupe de construction à des investisseurs privés.

Cette opération "portera le flottant à plus de 70% et améliorera la liquidité de l'action Eiffage", avait-elle souligné dans un communiqué. La banque comptait fixer dans la journée de mardi le prix de l'offre, qui prendra la forme d'un placement privé auprès des investisseurs institutionnels en France et à l'international.

L'offre est dirigée par HSBC CCF, JP Morgan et Cazenove comme coordinateurs du placement et teneurs de livres.

A 15H25 (14H25 GMT), le titre Eiffage perdait 2,48% à 90,60 euros dans un marché en baisse de 0,05%.