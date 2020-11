DUBAI, 8 juil (AFP) - La société immobilière émiratie Emaar Properties a annoncé jeudi des bénéfices nets de 523 millions de dirhams (142,4 millions USD) au premier semestre de 2004, en hausse de 63% par rapport à la même période de l'an dernier.

Dans un communiqué publié à Dubaï, Emaar a ajouté que ses revenus avaient progressé de 76% à 2,43 milliards AED (662 M USD) durant les six premiers mois de l'année, contre 1,38 mds AED (376 M USD) au premier semestre de 2003.

Emaar, détenue principalement par le gouvernement de Dubaï et dont les avoirs sont estimés à 7,7 mds USD, compte 13 grands projets dans l'émirat, dont Burj Dubai dont les promoteurs veulent en faire le gratte-ciel le plus haut au monde, le record étant actuellement détenu par les tours Petronas, à Kuala Lumpur, avec 452 mètres. Au titre de leurs projets en cours de construction, figure aussi Dubai Mall, présenté comme le plus grand centre commercial au Moyen-Orient.