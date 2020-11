LONDRES, 5 oct (AFP) - Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, a signé

mardi un contrat de sponsoring de 100 millions de livres (près de 150 millions

d'euros) avec le club de football de première division d'Arsenal, a-t-on

appris auprès du club anglais.

"Emirates Stadium" sera pendant 15 ans le nom du futur stade d'Arsenal, à Ashburton Grove, et la compagnie aérienne apparaîtra également sur le maillot des "Gunners" pour huit saisons, à partir de la saison 2006-2007, lors de laquelle les champions d'Angleterre en titre devraient quitter leur vieux stade de Highbury.

Le nouveau stade d'Arsenal, d'un coût annoncé de 400 millions de livres (près de 600 millions d'euros), pourra accueillir 60.000 supporteurs à partir de 2006. L'accord entre les deux parties a été signé mardi matin à Highbury entre le président d'Arsenal, Peter Hill-Wood, et le vice-président de la compagnie Emirates, Maurice Flanagan.

Emirates sponsorise actuellement le club londonien de Chelsea, en concurrence avec Arsenal pour la course au titre et en Ligue des champions, mais ce contrat prend fin à l'issue de cette saison. "Cette association à long terme (...) permettra à Arsenal d'atteindre de nouveaux marchés et de nous développer dans le monde à partir de notre base actuelle de supporteurs", a déclaré Keith Edelman, directeur exécutif du club du nord de Londres, sur le site internet des "Gunners".

"Il s'agissait d'une occasion unique de sponsoriser un tel stade et une telle équipe, et il n'y a que des vainqueurs dans ce partenariat entre Emirates et Arsenal", a déclaré de son côté le président de la compagnie aérienne, Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, sur le même site. "Arsenal a démontré qu'il était l'un des plus grands clubs du monde, avec un palmarès extraordinaire au niveau du Championnat d'Angleterre, où Arsenal est d'ailleurs invaincu depuis 48 matches", a ajouté le président d'Emirates.