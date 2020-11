ABOU DHABI, 5 juin (AFP) - Une nouvelle compagnie d'investissement émiratie va consacrer plus de cinq milliards de dollars à un projet d'aménagement d'une île au large des Emirats arabes unis, a rapporté la presse locale dimanche.

Reem Investments a annoncé qu'elle avait l'intention d'investir 20 milliards de dirhams (5,4 mds USD) dans un projet de développement couvrant une superficie de 1,8 millions de mètres carrés sur l'île de Reem, au large d'Abou Dhabi.

Le projet prévoit de construire sur 25% de l'île, autrefois baptisée Abou Al-Choum, des bâtiments résidentiels et des villas, ainsi que des commerces, des bureaux, des écoles, des hôpitaux et autres services. La société, qui a commencé son premier exercice samedi, a indiqué que ce projet immobilier devait pouvoir accueillir 80.000 personnes.

Abou Dhabi, qui est un des émirats les plus grands et les plus riches parmi les sept que compte la fédération des Emirats arabes unis, pompe 90% du pétrole produit dans le pays et tente de faire de la concurrence à l'émirat de Dubaï qui a attiré quelque 5,4 millions de touristes en 2004.