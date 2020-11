DUBAI, 17 sept 2005 (AFP) - Les Emirats arabes unis ont lancé, en deux ans, des projets d'infrastructure et en immobilier pour 1.500 milliards de dirhams

(409 milliards de dollars), a rapporté samedi un journal.

Près de la moitié des projets annoncés ou lancés depuis début 2004, et qui devront être achevés dans les toutes prochaines années, sont menés à Dubaï, a précisé le quotidien Al-Bayane, organe du gouvernement local de l'émirat de Dubaï. De grands projets concernent Abou Dhabi, le plus grand et le plus riche des sept membres de la fédération des Emirats arabes unis, et d'autres émirats, selon le journal.

Al-Bayan a publié une liste des plus grands projets, dont des stations balnéaires et des installations publiques ainsi que des îles artificielles et Dubailand, le Disneyland du Moyen-Orient. Des méga-projets sont annoncés quasiment tous les jours dans cette riche monarchie du Golfe, notamment à Dubaï où des stations balnéaires, des centres commerciaux et des complexes résidentiels émergent dans le désert mais aussi dans les eaux du Golfe.