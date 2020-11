BEYROUTH, 7 mars (AFP) - La société immobilière libanaise Solidere, principale société de la Bourse de Beyrouth, va être cotée à la bourse du Koweït à partir de mardi, a indiqué lundi un communiqué de Solidere.

"Grâce à cette démarche, Solidere désire attirer un plus grand nombre d'investisseurs arabes et notamment koweïtiens qui portent un intérêt permanent aux actions de Solidere, au secteur immobilier libanais et en particulier au centre-ville de Beyrouth", précise le communiqué. "A travers l'inscription de ses actions à la Bourse du Koweït, Solidere espère faciliter et renforcer les opérations d'échange de ses titres. Cette initiative est justifiée par l'importance du marché koweïtien qui connaît un degré important de liquidités", souligne-t-il.

Solidere, société créée en 1994 à l'initiative de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, a reconstruit le centre-ville de Beyrouth, entièrement dévasté lors de la guerre (1975-90) et gère un immense patrimoine immobilier dans cette partie de la capitale. Solidere (Société libanaise pour le développement et la reconstruction) est considérée comme la valeur phare de la petite place boursière libanaise. Son fondateur, le milliardaire Rafic Hariri a été assassiné le 14 février à Beyrouth.

L'action Solidere s'est relativement bien maintenue: les actions A et B ont clôturé lundi à 8,88 et 8,76 USD (contre 8,1 et 8,5 USD vendredi), après avoir touché un plus bas à 6,87 USD (pour l'action A) après l'assassinat de Hariri. Solidere a annoncé avoir dégagé un bénéfice net de 12,5 M USD au premier semestre 2004.