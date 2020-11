PARIS, 26 juil 2004 (AFP) - L'agence de notation financière Standard and

Poor's (SP) a confirmé lundi la note "AAA" de l'Etablissement public pour

l'aménagement de la région de la Défense (EPAD) pour sa dette à long terme, toujours assortie d'une perspective stable, selon un communiqué.



La note "repose sur le soutien de l'Etat au regard du statut d'Etablissement Public Industriel et Commercial de l'EPAD et de l'importance politique que revêt au niveau national le quartier d'affaires de la Défense", souligne Standard and Poor's.

L'EPAD a été créé par le gouvernement en 1958 pour développer le centre d'affaires parisien de la Défense.