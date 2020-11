MADRID, 3 juin 2005 (AFP) - La garde civile espagnole a annoncé vendredi avoir démantelé un réseau criminel d'Europe de l'Est qui aurait blanchi jusqu'à 100 millions d'euros sur le littoral méditerranéen espagnol.

Les enquêteurs ont interpellé 13 personnes, neuf Espagnols, trois Ukrainiens et une Russe, dans les régions de Barcelone, Tarragone (Nord-Est) et d'Almeria (Sud) a indiqué la garde civile dans un communiqué. Ils ont saisi une cinquantaine d'appartements mis en vente par ce réseau, ainsi qu'un hôtel quatre étoiles de 400 chambres près d'Almeria et une soixantaine de comptes bancaires en Espagne et à l'étranger.

Cette mafia commettait assassinats, extorsions de fonds et autres crimes dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Elle investissait son argent en Espagne où elle était conseillée par des hommes d'affaires espagnols et andorrans.

L'argent arrivait en Espagne sous forme de crédits ou apports fictifs de capitaux via des comptes offshore basés aux Antilles néerlandaises, à Bélize, aux Bahamas, aux Iles Vierges ou à Andorre.

Le réseau construisait des hôtels et des appartements touristiques sur la côte espagnole. Le produit de la vente de ces biens quittait l'Espagne pour des comptes bancaires dans des paradis fiscaux ou était investi dans des oeuvres d'art.

Les autorités espagnoles ont commencé ces derniers mois à s'attaquer aux réseaux mafieux et de blanchiment qui pullulent sur ses côtes. Sur la seule Costa del Sol, notamment à Marbella, les réseaux démantelés depuis le début de l'année ont blanchi jusqu'à 500 millions d'euros, a récemment indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur.