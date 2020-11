MADRID, 16 nov (AFP) - Le prix moyen du m2 construit des logements neufs et

anciens en Espagne, qui connaît un boom immobilier, s'est accru de 17,18% au

troisième trimestre sur un an, pour s'établir à 1.671,71 euros, a indiqué

mardi le ministère du Logement.

De juillet à septembre, Madrid est arrivée en tête des régions où les logements sont les plus onéreux, avec un prix moyen du m2 construit de 2.881,22 euros (+18,35% sur un an) devant la Catalogne (nord-est) avec 2.163,15 euros (+20,34%) et l'archipel des Baléares avec 2.022,93 euros (+14,53%).

La ministre du Logement, María Antonia Trujillo, a annoncé lundi le transfert de 182,1 millions d'euros aux régions autonomes du pays sous forme d'aides pour favoriser la location de logements, le régime locatif étant peu développé en Espagne.

Ces aides font partie d'une série de mesures de choc approuvées par le gouvernement socialiste en juillet dernier pour faciliter des plus démunis l'accès à un logement dans un pays où leurs prix d'achat ont plus que doublé en cinq ans.