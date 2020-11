MADRID, 3 jan (AFP) - Le prix moyen du m2 construit des logements neufs

dans les capitales des 50 provinces espagnoles a augmenté de 12,5% en 2004 par

rapport à 2003 pour s'établir à 2.286 euros, a indiqué lundi Sociedad de

Tasacion, cabinet spécialisé dans les estimations d'actifs immobiliers.

Cette hausse représente un léger ralentissement de la progression des prix des logements neufs dans les villes mentionnées par rapport à 2003 et 2002, années durant lesquelles ils avaient avancé respectivement de 15,8% et 14,7%, précise une étude de Sociedad de Tasacion.

Cette étude citée par l'agence Europa Press prévoit une poursuite de la hausse des prix des logements neufs en 2005, "mais d'une façon plus modérée" qu'en 2004. Au cours des 20 dernières années, le prix moyen d'un logement neuf s'est multiplié par sept en Espagne, d'après la même source.

En 2004, Barcelone (Catalogne, nord-est) est arrivée en tête des capitales de provinces où les logements neufs ont été les plus chers avec un prix moyen de 3.442 euros le m2, devant Madrid, avec 3.379 euros, Saint-Sébastien (Pays basque, nord) avec 3.358 euros et Vitoria (Pays basque) avec 2.806 euros. L'engouement pour l'investissement dans l'immobilier en Espagne a été motivé notamment par l'effondrement des taux d'intérêts hypothécaires (actuellement de 4 à 5% contre 16% au début des années 90), qui a accompagné l'entrée de l'Espagne dans la zone euro, et par une forte création d'emplois.