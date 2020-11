MADRID, 24 mai 2005 (AFP) - La dette des ménages espagnols a dépassé pour la première fois en 2004 le total de leur revenu brut disponible, a averti mardi la Banque d'Espagne dans son rapport sur la Stabilité financière.

Quant aux ménages, le crédit pour l'acquisition d'un logement a encore avancé de plus de 23%, si l'on prend en compte les actifs hypothécaires titrés, en conséquence de quoi leur endettement dépasse maintenant 100% de leur revenu brut disponible, selon un communiqué de la Banque d'Espagne.

En 2004, le revenu brut des ménages était de 511.509 millions d'euros, pour 526.900 millions d'euros de dettes.

Toutefois, la position patrimoniale des ménages est toujours solide, même si elle est désormais plus sensible à de possibles perturbations adverses sur les taux d'intérêt ou l'emploi, ajoute le communiqué. Selon une étude publiée en mai 2004 par la Banque d'Espagne, le ratio d'endettement des ménages sur leur revenu brut en 2003 était deux fois plus élevé que dix années auparavant, atteignant 90%.

Les Espagnols, encouragés par de faibles taux d'intérêt et la bonne santé de l'économie, ont notamment emprunté pour acheter leur logement, alimentant une flambée des prix de l'immobilier.