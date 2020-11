MADRID, 13 fév 2005 (AFP) - Les bureaux madrilènes de l'important cabinet américain Deloitte, première société d'audit en Espagne, ont été détruits par l'incendie qui a totalement ravagé la Tour Windsor de Madrid, dans la nuit de samedi à dimanche.

Deloitte occupe 20 des 25 étages de bureaux de la tour et traite les comptes de 21 des 35 plus importantes entreprises espagnoles, comme Telefonica et les deux premiers groupes bancaires espagnols, Santander et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Deloitte s'est installé dans la tour Windsor en 2002. Selon un responsable de Deloitte, cité par l'agence EFE, l'information contenue dans les étages dévastés ne devrait pas être perdue car les dernières copies de sécurité avaient été faites jeudi dernier. Seul le travail réalisé pendant la journée de vendredi aurait ainsi été détruit.

Le siège de Deloitte pour l'Espagne se trouvait dans la Tour Windsor, mais la société possède des succursales dans d'autres villes d'Espagne. Les responsable vont devoir dans l'immédiat trouver des bureaux pour les quelque 1.000 employés de Madrid.