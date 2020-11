VIENNE, 3 fév (AFP) - L'accueil par Klagenfurt de matches de l'Euro-2008 de football, que l'Autriche va co-organiser avec la Suisse, est compromis par des fuites dans la presse sur les offres pour la rénovation du stade de la capitale de la province de Carinthie (sud), que dirige le populiste Joerg Haider.

Les autorités politiques et sportives autrichiennes ont décidé dans la nuit de mercredi à jeudi de suspendre la procédure d'appel d'offres à Klagenfurt après la divulgation mercredi du détail des dossiers des soumissionnaires par l'hebdomadaire gratuit Kaertner Woche. Le lauréat pour ce stade, dans l'une des huit villes d'Autriche et de Suisse devant accueillir le Championnat d'Europe 2008, devait être désigné ce vendredi.

Deux experts ont été nommés pour déterminer, d'ici lundi prochain, si la procédure doit être invalidée ou non. Dans l'affirmative, "l'obligation d'organiser une nouvelle procédure d'appel d'offres signifierait la fin pour Klagenfurt", selon le secrétaire d'Etat aux Sports, Karl Schweitzer. Les travaux de rénovation du stade de Klagenfurt doivent être achevés avant le 1er octobre 2006, selon le cahier des charges de l'UEFA. Le début des travaux, initialement prévu en novembre 2004, a d'ores et déjà pris plusieurs mois de retard en raison de conflits d'intérêts politiques et économiques.

En novembre, le gouverneur Joerg Haider (extrême droite), dont la province finance pour un tiers les travaux, tout comme la municipalité et l'Etat féderal, avait exigé un réexamen des six dossiers en lice après que la commission d'appel d'offres eut préféré la société Porr au groupe Strabag, dont le siège est en Carinthie.

Selon les fuites de la Kaertner Woche, Porr restait le mieux disant avec 59,84 millions d'euros contre 67,74 millions d'euros pour Strabag. Mercredi soir, le maire de Klagenfurt, Harald Scheucher (conservateur), avait annoncé le dépôt d'une plainte contre X et demandé 100 millions d'euros de dommages et intérêts à la suite des fuites.

"Quelqu'un veut empêcher la rénovation du stade. La personne qui a divulgué le dossier aux médias veut faire capoter tout l'Euro", a-t-il estimé.

Le président de la Fédération autrichienne de football (OFB) a pour sa part évoqué "une fuite ciblée" et "des agissements criminels", estimant que "la perte de l'Euro-2008 était suspendue sur l'Autriche comme une épée de Damoclès". Le secrétaire d'Etat aux Sports a lui aussi évoqué "des poursuites pénales", mais s'est dit "sûr que l'Autriche accueillera l'Euro-2008" comme prévu avec la Suisse.

Les villes de Sankt-Pölten et de Linz, dont les candidatures à l'organisation de l'épreuve n'avaient pas été retenues, ont annoncé jeudi qu'elles pouvaient encore se substituer à Klagenfurt. Outre Klagenfurt, l'Euro-2008 est prévu à Vienne, Innsbruck et Salzbourg, en Autriche, ainsi qu'à Bâle, Berne, Genève et Zurich en Suisse. La finale se disputera le 29 juin 2008 au stade Ernst-Happel de Vienne, dont les travaux de mise aux normes, d'un montant de 18 millions d'euros, ont débuté mi-octobre.

Début octobre, l'UEFA avait pressé les deux pays organisateurs d'activer les préparatifs. Zurich avait dû opter en catastrophe pour le stade du Letzigrund après avoir dû renoncer au Hardturm en raison de l'opposition de défenseurs de l'environnement. "A présent, c'est à nouveau aux Suisses de se moquer de nous", commentait jeudi le quotidien autrichien die Presse dans un éditorial.