PARIS, 30 sept 2004 (AFP) - Londres arrive en tête des métropoles

européennes les plus attractives pour l'implantation des entreprises suivie de

Paris, sacrée, elle, capitale préférée pour les foires et salons, selon une

étude du cabinet Cushman et Wakefield-Healey et Baker diffusée jeudi.

Londres, Paris et Francfort "trustent depuis longtemps" les trois premières places du classement, souligne l'étude. Mais 42% des investisseurs interrogés estiment cependant que l'éventuelle non adhésion du Royaume-Uni à la zone euro "affaiblira" à l'avenir "la domination financière" de Londres. Quant à Paris, elle est la "capitale européenne incontestée des congrès, foires et salons", pour 45% des patrons interrogés.

Les métropoles d'Europe de l'Est représentent "un atout" pour le continent, ajoute l'étude, en raison notamment de leurs "performances" en termes de coût du travail et d'immobilier d'entreprise. Ainsi Prague a gagné quatre places par rapport au classement de l'année dernière, rejoignant le 13ème rang, symbole de l'"attractivité grandissante" des villes d'Europe de l'Est.

Outre New York, les villes de Shanghai, Pékin et New Dehli sont considérées commes des destinations d'avenir, reflétant la montée en puissance des économies chinoise et indienne. Cette enquête, publiée chaque année, est réalisée auprès de 500 patrons qui jugent en fonction des critères suivants: accessibilité aux marchés, disponibilité d'une main d'oeuvre qualifiée, qualité des infrastructures de transport international et des infrastructures de télécommunications.