PARIS, 23 sept 2004 (AFP) - Eurovia, filiale routière du groupe français de

BTP Vinci, a remporté huit contrats aux Etats-Unis et en Europe centrale pour

un montant global de plus de 500 millions d'euros, via ses filiales tchèque et

américaine, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué.

Aux Etats-Unis, sa filiale Hubbard est adjudicataire de travaux d'élargissement et de réfection de chaussées autoroutières dans l'Etat de Floride, explique le communiqué. A West Palm Beach, l'entreprise va construire deux voies nouvelles sur une section de 7,5 km de l'autoroute I-95, pour un montant de 61,3 M EUR. A Orlando, le contrat de 59 M EUR porte sur l'élargissement et la réfection des chaussées d'une section de 8 km de l'autoroute SR 408, détaille le texte. En Europe centrale, trois contrats de modernisation de voies ferrées ont été attribués, dans le cadre de groupements, à SSZ, filiale à 100% d'Eurovia en République tchèque,. En République tchèque, des travaux de rénovation, d'un montant de 85 M EUR, seront réalisés entre les gares de Zabreh et Krasikov. A partir de la gare principale de la capitale tchèque Prague, les équipes vont effectuer le rétablissement des liaisons ferroviaires Nord et Est, incluant la construction de 4,7 km de voies ferrées nouvelles, pour un montant de 89 M. En Slovaquie, le chantier de 35 M porte sur la modernisation de la ligne reliant Bratislava à Trnava. Par ailleurs, SSZ va construire trois sections routières et autoroutières en République tchèque. Un contrat de 85 M EUR comprend la réalisation en groupement de deux nouvelles sections de l'autoroute D47, sur une longueur de 8,7 km. Un chantier d'un montant de 65 millions d'euros porte sur la création des 5,8 km de déviation autour de Karlovy Vary. Un autre chantier de 22 M consiste à construire les 6,7 km reliant Chomutov à Krimov sur la route 1/7. Le 15 septembre, Eurovia avait déjà annoncé avoir remporté un contrat de 140 millions d'euros en République tchèque pour la construction d'une section de l'autoroute reliant Prague à Cracovie (Pologne).

Redacteur