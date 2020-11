MADRID, 11 mai 2005 (AFP) - Le deuxième groupe espagnol de BTP et services, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a enregistré un bénéfice net au premier trimestre 2005 en hausse de 9,9% sur un an, à 80,9 millions d'euros, porté par les résultats de sa branche services.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,52 milliard d'euros, en hausse de 4,3% sur un an, a indiqué un communiqué du groupe remis à l'autorité de la Bourse espagnole. Ces résultats ont été adaptés aux nouvelles normes comptables IFRS.

L'action FCC reculait de 0,73% à 43,43 euros à la Bourse de Madrid peu après 09H45 GMT. Le chiffre d'affaires de son principal métier, le BTP, a légèrement progressé de 2,1% à 741,6 millions d'euros, alors que celui des services environnementaux a crû de 9,8% à 455,8 millions d'euros et celui de Versia, également inclus dans le segment services, a avancé de 5,9% à 120,3 millions d'euros.

A noter également que la branche ciment de FCC, groupe contrôlé par la femme d'affaires Esther Koplowitz, a réalisé un chiffre d'affaires de 202,4 millions d'euros, en repli de 1,1%. Le chiffre d'affaires de FCC à l'international s'est sensiblement accru dans ses principaux métiers, avec une hausse de 69,2% pour la construction et de 23% pour les services environnementaux. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) du groupe s'est élevé à 196,5 millions d'euros, en hausse de 9,7%.

Le résultat d'exploitation a crû de 14,6%, à 123,8 millions d'euros. Le carnet de commandes de FCC en BTP et services totalisait le chiffre record de 17,72 milliards d'euros à la fin mars, en progression de 11,2% sur un an. De ce total, 12,88 milliards correspondent à des projets de la branche services environnementaux et 4,6 milliards à la construction.

La dette nette du groupe se montait à 344,5 millions d'euros à la fin mars contre 501,5 millions un an auparavant. Le 18 avril, Fomento de Construcciones y Contratas (FFC) a annoncé qu'il allait mener une politique active d'acquisitions et qu'il comptait pour cela sur une capacité d'investissement de 3 milliards d'euros.

FCC s'est fixé comme objectif de doubler son excédent brut d'exploitation (EBITDA) et son chiffre d'affaires dans un délai de trois ans, selon un communiqué publié alors.