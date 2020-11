PARIS, 30 sept 2004 (AFP) - Le conseil d'administration de Radio France a

approuvé mercredi le "schéma directeur immobilier" de l'entreprise qui

permettra de rénover la maison ronde de la Radio, à Paris, sur les rives de la

Seine, indique jeudi un communiqué de Radio France.

Ce schéma directeur, précise le communiqué, va permettre de lancer les études techniques et architecturales qui permettront de mettre la Maison de la Radio "en conformité avec les règles de sécurité". Ces travaux, qui préserveront la valeur architecturale du bâtiment conçu par Henry Bernard, permettront de rénover l'édifice "en phase avec les technologies et méthodes de travail du XXIème siècle".

Ils dureront huit ans, en commencant par une phase d'études architecturales et techniques approfondies qui va faire l'objet d'un concours international. Ces études bénéficient d'une dotation budgétaire de plus de 2 millions d'euros prévue au budget 2005. Les travaux proprement dits pourraient commencer "au deuxième semestre 2006 et s'achever en 2012". Le coût du projet est estimé à 238 millions d'euros. Le plan de financement global doit être présenté à un prochain C.A.