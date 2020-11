TOULOUSE, 28 oct 2004 (AFP) - Le dernier des quatre tunneliers creusant la

ligne B du métro automatique toulousain a terminé son ouvrage cette semaine,

mettant un terme au forage, entamé début 2002, d'un tunnel de 15 km entre le

nord et le sud de la ville, a-t-on appris jeudi auprès de la Smat (Société du

métro de l'agglomération toulousaine).

"La partie gros oeuvre va se poursuivre avec l'aménagement des stations. Sur les vingt stations, 12 sont quasiment terminées et 8 le seront d'ici avril", a indiqué Pierre Périès, responsable technique génie civil à la Smat.

"Le second oeuvre va démarrer en décembre et se poursuivra, par tronçons, jusqu'à fin 2006", a ajouté M. Périès. Selon lui, une quarantaine d'entreprises employant environ 1.000 personnes vont être sollicitées pour le second oeuvre.

Les travaux de ce dernier tunnelier ont accusé six mois de retard à cause d'une panne. En raison de cet incident, l'ouverture au public de la ligne B est prévue en deux tranches, fin 2006 pour la moitié nord et septembre 2007 pour le côté sud, a récemment indiqué le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc.

Toujours selon M. Moudenc, l'apport de la ligne B devrait porter le trafic annuel des transports en commun (métro+bus) de 55 à 80 millions de passagers. Le coût de la ligne B est évalué à 1,1 milliard d'euros.