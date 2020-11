TUNIS, 18 nov (AFP) - L'Agence Française de Développement (AFD) a accordé

un prêt de 30,48 millions d'euros à la Tunisie pour son programme d'habitat

social, indique jeudi un communiqué de l'AFD à Tunis.

Ce financement vise à appuyer les ressources de la Banque de l'Habitat tunisienne pour la construction de nouveaux logements et l'accession à la propriété en facilitant et en accélérant les versements de fonds. Un premier prêt de l'AFD (15,245 millions d'euros) avait permis de réaliser une première tranche de 942 logements sociaux dans le Grand Tunis et à Sousse (centre).

La convention de crédit a été signée par Mohamed Nouri Jouini, ministre tunisien du Développement et de la coopération internationale et Joël Daligault, directeur de l'Agence Française de Développement en Tunisie. Au total, les engagements nets cumulés de l'AFD depuis l'origine (1992) en faveur de la Tunisie s'élèvent désormais à 722,5 millions d'euros.

En y incluant les concours de Proparco, filiale dédiée au secteur privé (200 millions d'euros) les engagements nets cumulés du Groupe AFD sont de 922,5 millions d'euros.