WASHINGTON, 6 sept 2005 (AFP) - La Nouvelle-Orléans (Louisiane, sud), dévastée par le cyclone Katrina, va connaître un formidable boom de la construction a estimé mardi la ministre américaine du Travail, Elaine Chao, en annonçant la création de 25.000 emplois avec des fonds du gouvernement fédéral.

"Pour ce qui est de la reconstruction, La Nouvelle-Orléans va voir l'un des plus gros boom de la construction auquel elle ait jamais assisté", a affirmé Mme Chao sur la chaîne de télévision CNBC. Elle a annoncé l'octroi de 116 millions de dollars du gouvernement fédéral pour soutenir la création de quelque 25.000 emplois temporaires réservés aux personnes ayant été évacuées lors des inondations après le passage du cyclone.

En revanche, selon Mme Chao, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de cette catastrophe naturelle sur l'économie américaine. "A court-terme certainement, les dégâts sont très importants dans la région. Mais pour ce qui est de l'impact national, nous n'avons pas encore de certitude", a indiqué la ministre. "Mais ce qui va se passer, et je l'ai constaté à l'occasion d'autres catastrophes et cyclones, et c'est quelque chose de positif: de nouveaux emplois vont être créés", a-t-elle précisé.