STRASBOURG, 19 avr 2005 (AFP) - Un douzième pont franco-allemand va

franchir le Rhin dès avril 2006, entre Fessenheim (Haut-Rhin), à une trentaine

de km au nord de Mulhouse, et Hartheim en Allemagne, a indiqué mardi à l'AFP

le maire de Fessenheim, Alain Foechterle.

Ce pont de 127 mètres de long et 7 mètres de large, dont la première pierre sera posée vendredi, sera "avant tout un axe de rapprochement, plus qu'une voie de transit", et sera conçu en priorité pour les cyclistes et les piétons, a précisé M. Foechterlé.

Une seule voie est prévue pour les quelque 500 voitures qui devraient l'emprunter quotidiennement, et qui circuleront en alternance. Le nouvel ouvrage, qui coûtera 4 millions d'euros - financés par l'Union Européenne, le conseil général du Haut-Rhin et douze communes françaises et allemandes - ne sera pas ouvert aux camions de plus de 3,5 tonnes.

"Le pont sera construit dans une zone protégée et notre souhait est de laisser les camions sur l'autoroute, pas d'augmenter le trafic dans les villages", a précisé Alain Foechterlé.

Il faut actuellement parcourir une trentaine de kilomètres pour se rendre de Fessenheim à Hartheim. "Le nouveau pont va permettre aux communes des deux côtés de la frontière de se développer, de créer de nouveaux services. Et on s'attend à une augmentation du nombre de touristes", espère M. Foechterle.