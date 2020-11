PARIS, 26 oct 2004 (AFP) - Le nombre d'autorisations de construire a

progressé en France de 20,2% sur la période allant de juillet à septembre par

rapport à la même période de l'an dernier, et les mises en chantier ont

augmenté de 19,3%, a annoncé mardi le ministère de l'Equipement.

Le nombre d'autorisations a atteint 117.703 et celui des mises en chantier 92.480 sur les mois de juillet, août et septembre 2004, a précisé le ministère dans un communiqué.

En cumul sur douze mois, les autorisations de construction de logements délivrées à la fin septembre ont atteint 439.514, en progression de 21%. Sur les 12 derniers mois, le total des mises en chantier s'élève à 350.775 unités, soit une progression de 13,8%. "Les logements en immeubles collectifs contribuent pour plus de la moitié à cette évolution", a commenté le ministère.

En effet, le secteur du logement collectif a, comme ces derniers mois, enregistré une forte hausse sur le trimestre avec une progression des autorisations de construction de 34,5% et des mises en chantier de 25%. Les autorisations de construction de logements en résidence ont progressé de 39,3% sur la période et de 24,5% en cumulé sur douze mois. Dans ce secteur des résidences, les mises en chantier ont progressé de 17,8% sur trois mois et de 27,4% sur douze mois.

En ce qui concerne les locaux non résidentiels (bureaux, commerces, entrepôts), les autorisations de construire ont reculé de 0,3% et les mises en chantier ont enregistré une baisse de 1% pour la période de juillet à septembre. En cumul sur douze mois, les autorisations de construire ont reculé dans ce secteur de 1,7% mais les mises en chantier de locaux ont progressé de 1,8%.