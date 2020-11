PARIS, 15 mars 2005 (AFP) - De nombreux techniciens et dépanneurs de la société d'ascenseurs Schindler étaient en grève mardi dans plusieurs grandes villes de France, à l'appel de la CGT, pour demander des hausses de salaires, a-t-on appris de source syndicale.

Interrogée par l'AFP, la direction a fait savoir que "toutes les urgences, les désincarcérations de personnes bloquées dans les ascenseurs sont assurées dans les délais". "Une grosse majorité de techniciens et dépanneurs que compte la société est en grève en Ile-de-France, à Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille et Toulouse", a affirmé à l'AFP Robert Pelletier, délégué CGT. Selon lui, "il y a des villes entières où plus aucun dépannage n'est assuré".

Les salariés se sont mis en grève à l'appel de la CGT afin "d'appuyer les revendications lors des négociations salariales" qui se sont ouvertes ce mardi, explique le syndicat dans un communiqué.

"La direction propose 1,2% d'augmentation générale, bien loin des propositions de la CGT, majoritaire dans l'entreprise, qui revendique 1.600 euros de salaire minimum et 160 euros d'augmentations générales pour tous", explique la CGT, qui avait organisé un rassemblement devant le siège social à Vélizy (Yvelines).

La direction de Schindler, contactée par l'AFP, a indiqué que la grève était "suivie dans les grandes villes, avec environ 250 grévistes sur 1.200". Une délégation a été reçue dans l'après-midi par la direction. "Nous déciderons des suites du mouvement en fonction de ce qu'elle va nous proposer", a conclu M. Pelletier.

Le fabricant d'ascenseurs suisse Schindler emploie environ 2.300 salariés en France.