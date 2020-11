PARIS, 10 jan 2005 (AFP) - Les émissions de CO2 et d'autres substances à

l'origine du changement climatique ont à nouveau augmenté en 2003 en France

dans les transports et l'habitat, selon les dernières statistiques mises en

ligne par la Mission interministérielle de l'effet de serre (MIES).

Selon ce service, qui coordonne l'action nationale et internationale de la France en matière de changement climatique sous l'égide du ministère de l'Ecologie, les rejets français de gaz à effet de serre se sont envolés en 2003 dans l'habitat privé et les bureaux (7%) alors qu'ils n'ont que très légèrement progressé dans les transports (0,1%).

En 14 ans (1990-2003), les émissions de l'habitat et des bureaux ont augmenté de 14% et celles des transports de 23%. Elles représentent ensemble bon an mal an près de la moitié (45%) des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Au total les rejets français ont progressé de 0,5% en un an mais diminué de 1,9% depuis 1990.

Dans le cadre du protocole de Kyoto et de ses engagements européens, la France doit stabiliser ses émissions en 2008-2012 (moyenne des cinq années) à leur niveau de 1990.

Les chiffres sont disponibles sur le site de la MIES (www.effet-de-serre.gouv.fr).